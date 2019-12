Piatek, oltre a Fiorentina e Genoa il polacco piace anche alla Roma (Di martedì 31 dicembre 2019) Piatek, sempre meno spazio per il polacco nel Milan ma sono tre i club di Serie A interessati all’attaccante Sempre più lontano dal Milan ma ricercato da molti club di Serie A. Kryzstof Piatek quasi certamente lascerà i rossoneri a gennaio e sono in molti sulle tracce del polacco. Come riporta La Gazzetta dello Sport infatti l’interesse del Genoa e della Fiorentina è già noto da tempo. Ai due club sembra essersi aggiunta anche la Roma che in questa sessione di mercato dovrà acquistare necessariamente un vice Dzeko. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

Bertolca10 : La nuova Roma che potrebbe avere #Friedkin pensa ad affiancare qualche buon nome a Dzeko. Non si smuove Kalinic, ma… - gianlucagianni1 : @StefanoDonati27 Invece di parlare dei teatrini del Milan,pensi alla Juve..... haaland totale 40 milioni mi sembra… - Maralb09766733 : @AndreaBricchi77 @vitoofwall82 @mirabeack @frIn86 Bravo Andrea.. tra l altro il Milan a gennaio l anno scorso compr… -