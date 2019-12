Parma, breve focus sulla stagione dei ducali fino ad oggi (Di martedì 31 dicembre 2019) Parma, breve focus sulla stagione dei ducali fino ad oggi È stata una stagione positiva quella del Parma vista fin qui: ottimi risultati in campionato e Coppa Italia, grazie anche alla rivelazione Kulusevski. Clicca qui per tutte le ultime del Termometro Sportivo Parma: tra conferme e nuovi arrivi Dopo aver raggiunto la salvezza nella passata stagione, con alle spalle quattro promozioni partendo dalla Serie D, il Parma finalmente si è stabilita tra le squadre in grado di partecipare ogni anno al campionato di Serie A. Si possono solamente fare i complimenti alla squadra di Roberto D’Aversa che sta disputando un ottimo torneo, grazie al giusto mix di vecchi e nuovi calciatori in maglia crociata. Riscattati Inglese e Sepe, i ducali hanno avuto modo di rinforzarsi acquistando profili come quelli di Darmian, Hernani, Cornelius e, soprattutto, Kulusevski. A questi si ... Leggi la notizia su termometropolitico

