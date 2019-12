La rosa del Lecce nella stagione 2019-2020 (Di martedì 31 dicembre 2019) La rosa del Lecce nella stagione 2019-2020. I pugliesi ritornano in Serie A dopo una doppia promozione. Lapadula il colpo. Lecce – La rosa del Lecce nella stagione 2019-2020. Una doppia promozione per i pugliesi che sono ritornati in Serie A dopo una lunga assenza. L’obiettivo principale resta la salvezza per rimanere nel calcio che conta diversi anni. La rosa del Lecce nella stagione 2019-2020 Di seguito la rosa completa del Lecce con i numeri di maglia scelti dai giocatori Portieri 21 Gabriel22 Mauro Vigorito95 Marco Bleve97 Gianmarco Chironi Gabriel (fonte foto https://www.facebook.com/USLecceOfficial/) Difensori 2 Davide Riccardi3 Brayan Vera5 Fabio Lucioni6 Romario Benzar7 Giulio Donati13 Luca Rossettini14 Luka Dumancic15 Ilario Monterisi16 Biagio Meccariello18 Roberto Pierno27 Marco Calderoni28 Roberto Fiamozzi29 Andrea Rispoli39 Cristian ... Leggi la notizia su newsmondo

ADeLaurentiis : Buon Natale al nostro allenatore Rino Gattuso e al suo staff, al Direttore Sportivo Cristiano Giuntoli, ai nostri r… - zaiapresidente : ?? Una macchia rosa nelle acque di Jesolo, in una fredda giornata natalizia. Uno stormo di fenicotteri, elegantissim… - schemaponzi : @MazzoIX @SdegnoCav @motorolabis @Filoribs @InterCM16 Non siete mai contenti, neppure dopo una campagna rafforzamen… -