Incendi Australia | inferno a Mallacoota a poche ore dalla Notte di San Silvestro | gente

Migliaia di persone sono fuggite verso il lago e l'oceano di Mallacoota a causa degli Incendi che stanno colpendo lo stato di Victoria, in Australia. L'Incendio fuori controllo ha raggiunto la città oggi e circa 4.000 persone sono scappate verso la costa, con i membri della Country Fire Authority al lavoro per proteggerle. Alla città non era stata ordinata l'evacuazione come per il resto della regione di East Gippsland, in cui Mallacoota si trova. Quando sono arrivate le fiamme, era ormai troppo tardi per evacuare per molte persone. Nel buio, è stato il caos più totale: una fuga precipitosa verso la spiaggia della città, dove migliaia hanno visto il cielo scuro diventare rosso. Con il traffico che si accumulava, molte persone hanno abbandonato le loro auto e sono corse a piedi verso l'acqua. La popolazione ha riportato di aver sentito bombole del gas esplodere quando il fronte ...

