Il prossimo Millennium Bug sarà nel 2038 (Di martedì 31 dicembre 2019) (foto: Photoshot/Getty Images) Sono passati vent’anni dal panico generalizzato del Millennium Bug, che alla mezzanotte tra il 31 dicembre 1999 e il 1° gennaio 2000 avrebbe dovuto mandare il tilt i sistemi informatici del pianeta (in realtà così non è stato, per fortuna). A distanza di due decenni, però, la notizia è che è spuntata una nuova data da tenere a mente: 19 gennaio 2038. Secondo gli standard Unix, sistema operativo a 32bit molto popolare che costituisce le fondamenta di molti altri So, l’istante più lontano rappresentabile dalle macchine è da segnare in corrispondenza delle ore 03:14:07 (Utc) del 19 gennaio 2038. Questo avviene perché i sistemi a 32bit segnano il tempo a partire dal 1° gennaio 1970 calcolando un valore massimo di 2.147.483.647 secondi. Ecco come appariranno il codice binario, il numero decimale e la data quando i computer raggiungeranno le 03:14 Utc il ... Leggi la notizia su wired

