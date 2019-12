Il 5stelle Giarrusso: “Fioramonti? Continuano le cazzate di Di Maio” (Di martedì 31 dicembre 2019) "Aver regalato l'Universita' al Pd e' un problema enorme. Continuiamo con le cazzate di Di Maio. E' un danno enorme per il Movimento 5 stelle". Con queste parole il senatore pentastellato Mario Michele Giarrusso commenta con Affaritaliani.it il caso dell'ex ministro Lorenzo Fioramonti, ormai uscito dal gruppo del M5s."Quanto accaduto con Fioramonti e' del tutto incomprensibile, a meno che la situazione nel governo non sia completamente degenerata e noi non lo sappiamo ancora. Da come appare, ha gettato la spugna perche' non lo facevano lavorare", spiega. "Stiamo parlando di un ministro, e' grave quanto accaduto. Se continua questa leadership del Movimento dovremo fare qualcosa per fermare questa emorragia". Alla domanda se abbia mai pensato di lasciare i 5 stelle, Giarrusso risponde: "No, ho pensato invece di cacciare via qualcuno alla vecchia maniera. Io sono legato al vecchio modo ... Leggi la notizia su ilfogliettone

