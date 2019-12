i volontari e il cane scomparso (Di martedì 31 dicembre 2019) Un’associazione di animalisti “Hope For Paws” che lavora in Nord America, ha salvato una cagnolina affamata e dolorante. Il cane viveva da solo sulla montagna. Probabilmente mangiava quello che trovava e e ovviamente non era molto perché era molto magra. Quando il team di “Hope for Paws” ha ricevuto l’allarme, hanno localizzato il cane sulle montagne, ma stentarono a credere a ciò che si trovarono davanti. Secondo la pagina sugli animali di Dodo , inizialmente le associazioni per la protezione degli animali avevano tentato di cercare il cane senza successo. Tuttavia, gli eroi dei volontari della protezione degli animali avevano fatto un buon lavoro e alla fine hanno trovato l’animale. Il passo successivo ovviamente fu quello di guadagnare la sua fiducia, in modo che Edna li seguisse e potessero prendersi cura di lei e darle da mangiare senza ... Leggi la notizia su bigodino

