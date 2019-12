Don Matteo 12 anticipazioni, Simone Montedoro: “Un’altra serie? Non lo so” (Di martedì 31 dicembre 2019) anticipazioni Don Matteo 12, Simone Montedoro: “Non so se poi ci sarà un’altra stagione” Giovedì 9 gennaio 2020 partirà Don Matteo 12, nuova stagione della celebre fiction di Rai Uno con protagonista Terence Hill. In questa nuova stagione, assisteremo al ritorno di uno dei personaggi più amati: Simone Montedoro, che torna a indossare la divisa del Capitano Tommasi. Intervistato da Di Più TV, Simone Montedoro ha parlato della possibilità che questa stagione fosse l’ultima. A tal proposito il popolare attore ha detto: “Sì, la notizia è nell’aria. Francamente non so se ci sarà un altro Don Matteo. Ma se non si farà più sarò comunque orgoglioso di essere stato uno di quegli attori che hanno chiuso il cerchio.” Insomma, Simone Montedoro torna in Don Matteo 12 per una puntata ed è felice di farlo, anche perché questa fiction gli ha dato la ... Leggi la notizia su lanostratv

