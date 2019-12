Dentro New Year’s Day degli U2, un brano contro la guerra pubblicato a Capodanno (Di martedì 31 dicembre 2019) Forse per una mossa strategica o forse per spontaneità, New Year's Day degli U2 uscì come primo singolo estratto da War l'1 gennaio 1983. La band irlandese aveva ultimato la terza esperienza in studio e in quegli anni '80 c'era tanto da raccontare. Bono Vox era innamorato e turbato, perché mentre scriveva sul foglio parole piene di speranza e passione per la moglie Ali Hewson, intorno a sé sentiva la pressione di una tensione globale sempre crescente intorno alla questione polacca dei primi anni '80. Erano gli anni di Lech Walesa, a capo del sindacato indipendente Solidarność a trazione cattolica e anticomunista, che a seguito della legge marziale introdotta il 13 dicembre 1981 dal generale Wojciech Jaruzelski fu arrestato insieme ad altri attivisti del suo sindacato. Bono scelse di lubrificare la denuncia sociale con l'unguento dell'amore per la sua Ali, senza tirarsi indietro ... Leggi la notizia su optimaitalia

Ary1797 : RT @OptiMagazine: Dentro New Year's Day degli @U2, un brano contro la guerra pubblicato a Capodanno - OptiMagazine : Dentro New Year's Day degli @U2, un brano contro la guerra pubblicato a Capodanno - Lellacaroni : RT @FukaiNihon: Buon Anno 2020 - Happy New Year 2020 Un augurio di Buon 2020 da passare insieme con sempre più video e più amici che ci seg… -