Calendario Coppa America 2020 calcio: date, orari, tv, programma, tabellone (Di martedì 31 dicembre 2019) L’edizione 2020 (12 giugno-12 luglio) della Coppa America di calcio sarà quella dei cambiamenti: più partite, cadenza quadriennale in concomitanza degli Europei e doppia sede. L’unico aspetto invariato sono le 12 nazionali ai nastri di partenza, ma la formula è completamente diversa: la prima fase prevederà solo due gruppi, con le prime quattro di ciascun gruppo qualificate per la fase finale a eliminazione diretta. Ciò permetterà di elevare il numero di match a 38; l’altro aspetto discontinuo rispetto al passato sarà che il torneo si disputerà in due Paesi distinti (uno per ciascun gruppo), ovvero in Argentina e in Colombia. Calendario Coppa America 2020 calcio: date, orari, tv, programma, tabellone Di seguito i raggruppamenti e il Calendario, con orari ancora da definire, al pari della copertura televisiva/streaming. Gruppo ... Leggi la notizia su oasport

