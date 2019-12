Australia: incendi e caldo record, fuga verso le coste (Di martedì 31 dicembre 2019) Gli incendi in AustraliaGli incendi in AustraliaGli incendi in AustraliaGli incendi in AustraliaGli incendi in AustraliaGli incendi in AustraliaSono 12 le persone morte dall’inizio degli incendi in Australia, incendi che sono abituali in questa stagione, ma che sono eccezionali quest’anno. Sono cinque i dispersi, quattro nel Nuovo Galles del Sud e uno nello Stato di Victoria. Quattromila persone sono state costrette a cercare rifugio sulle spiagge nel sud-est, soprattutto nella città costiera di Mallacoota dove, da giorni, non c’è la corrente elettrica. Decine di proprietà sono state distrutte e in alcune zone, il fumo è così fitto e gli incendi sono così intensi che non è possibile intervenite con gli aerei. In molti hanno costantemente i giubbotti di salvataggio addosso nel caso sia necessario rifugiarsi in acqua per sfuggire alle fiamme. Sono le temperature elevatissime, anche vicine ... Leggi la notizia su vanityfair

