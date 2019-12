Audi A3 Sedan - Test sulla neve per la nuova generazione (Di martedì 31 dicembre 2019) In casa Audi è tempo di rinnovamento per lA3. La nuova generazione della berlina, che dovrebbe debuttare nel 2020, è stata immortalata durante alcuni Test su neve in Scandinavia.Cambiamenti esterni leggeri. Pur presentando ancora diverse camuffature, il design esterno del prototipo con carrozzeria quattro porte dovrebbe già essere quello definitivo, eccezion fatta per i cerchi e la barra luminosa a Led collocata al livello del frontale. Sul piano estetico non sembrano registrarsi cambiamenti troppo marcati rispetto al passato, quanto piuttosto un'evoluzione leggera del modello che comprenderà una rivisitazione dei gruppi ottici, sia anteriori sia posteriori.Rivoluzione interna. Il discorso cambia, invece, per quanto riguarda lallestimento interno. Oltre al nuovo sistema di infotainment integrato nel cruscotto, l'abitacolo sarà interessato da un rinnovamento delle ... Leggi la notizia su quattroruote

