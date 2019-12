Stati Uniti: tabacco e sigarette elettroniche vietate ai minori di 21 anni (Di lunedì 30 dicembre 2019) La nuova legge di bilancio, firmata da Donald Trump il 20 dicembre, contiene tra i provvedimenti anche quello che innalza l’età minima per l’acquisto di sigarette negli Stati Uniti, dai 18 ai 21 anni. Si tratta di un cambiamento di notevole portata perché riguarderà non solo i tradizionali prodotti a base di tabacco ma anche le sigarette elettroniche. Dall’estate del 2020, venderle a chi ha meno di 21 anni sarà così considerata come una violazione delle leggi federali americane. Il provvedimento ha ricevuto il sostegno, piuttosto sorprendente, anche da parte delle più grandi aziende del settore. “Una grande vittoria per la salute pubblica” Il nuovo divieto rispecchia quanto accadeva in precedenza in 500 città e 19 Stati che avevano già introdotto il limite dei 21 anni. Molti produttori di tabacco hanno accolto con favore la misura poiché vista come una concessione necessaria sia ... Leggi la notizia su thesocialpost

