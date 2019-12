Ribery: il Bayern Monaco rende omaggio al francese – VIDEO (Di lunedì 30 dicembre 2019) Il Bayern Monaco non dimentica la grandezza di Franck Ribery: l’omaggio del club tedesco per il campione francese – VIDEO Il Bayern Monaco ha dovuto dire addio a due leggende della sua storia recente: Arjen Robben ha detto basta ed ha appeso le scarpette al chiodo, mentre Franck Ribery ha scelto Firenze e la Fiorentina. Sul suo profilo Twitter, il Bayern Monaco ha pubblicato un VIDEO molto emozionante del francese con una didascalia che non lascia scampo ad interpretazioni di nessun tipo. Einmal Bayer, immer Bayer! ❤️️ @FranckRibery Wer hat jedes Mal aufs Neue Gänsehaut? Leggi la notizia su calcionews24

pap1pap : @dydsix @fabbricainter @la_stordita benatia che non giocava più... me lo ricordo ribery e come il bayern accondiscese... - pap1pap : @diego4all @dbollini Mettersi d'accordo prima è un conto, lo fanno tutti... Porcate tipo questa giusto i gobbi e de… - GiuBlackWhite : RT @_ThousandN: Ma quelli che parlano di Klopp al Liverpool, lo sanno che questo ragazzo ha vinto due Bundesliga col Borussia Dortmund, in… -