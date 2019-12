Pier Luigi Bersani lancia Giuseppe Conte: "Può essere il mio premier, a patto che faccia bene la 'fase 3'" (Di lunedì 30 dicembre 2019) Pier Luigi Bersani spende parole di grande stima nei confronti di Giuseppe Conte. Ospite di Stasera Italia in diretta su Rete4, l'ex segretario del Partito Democratico è convinto che il premier possa essere il leader di un soggetto più largo di centrosinistra. "Lui ha avuto una 'fase 1' in cui ha fa Leggi la notizia su liberoquotidiano

fattoquotidiano : Banca Etruria, Pier Luigi Boschi e altri 13 ex dirigenti a processo per bancarotta colposa - LuigiAssecasa : RT @petergomezblog: Banca Etruria, Pier Luigi Boschi e altri 13 ex dirigenti a processo per bancarotta colposa - derbatt61 : RT @petergomezblog: Banca Etruria, Pier Luigi Boschi e altri 13 ex dirigenti a processo per bancarotta colposa -