Piani di Bobbio, si stacca una lastra di ghiaccio: alpinista precipita per cento metri, è gravissimo (Di lunedì 30 dicembre 2019) Un escursionista di 58 anni è rimasto coinvolto in un incidente in montagna nel territorio di Valtorta, nella zona dei Piani di Bobbio, in provincia di Bergamo. Stava facendo una passeggiata con le racchette da neve insieme a un amico, quando un lastrone di ghiaccio si è staccato e lo ha fatto precipitare per cento metri. Soccorso in elicottero, è stato trasportato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con gravi traumi e fratture. Leggi la notizia su milano.fanpage

