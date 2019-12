LG | in arrivo le nuove soundbar top gamma con Google Assistant integrato

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Al prossimo CES di Las Vegas, che aprirà i battenti a gennaio 2020, LG presenterà la nuovadidi fascia alta, gli altoparlanti dedicati a chi non si accontenta degli speaker integrati nella propria smart TV. Prima dell’evento comunque, il produttore coreano ha già anticipato alcune delle caratteristiche salienti della nuova famiglia di prodotti, tramite un comunicato stampa. Lepremium saranno caratterizzate da una riproduzione audio di qualità elevata, abbinata a un design ricercato e all’integrazione di. ‎Anzitutto, la2020 è stata sviluppata ancora una volta in collaborazione con Meridian Audio e presenta linee stilizzatissime ed essenziali, assai contemporanee ma così pulite da potersi integrare facilmente in qualsiasi tipo di ambiente. I nuovi speaker inoltre utilizzano una serie di tecnologie ...

CyberSecHub0 : RT @pcexpander: Sony sarà presente al CES 2020, nuove informazioni su PS5 in arrivo a breve? #pcexpander #cybernews #nonstopnews #cybersecu… - pcexpander : Sony sarà presente al CES 2020, nuove informazioni su PS5 in arrivo a breve? #pcexpander #cybernews #nonstopnews… - granato_maria : RT @londamnn: Ogni giorno escono nuove foto di la guerra è finita con federico e bambini vari e io chiedo gentilmente pietà perché qua non… -