Incidente Roma, l’ex ministro Bongiorno: “Per Gaia e Camilla più rispetto. È una tragedia, non una fiction” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Incidente Roma, Bongiorno: “Più rispetto per Gaia e Camilla, una tragedia” Le ultime due settimane in Italia sono state letteralmente monopolizzate dal caso dell’Incidente avvenuto a Roma nella notte tra il 21 e il 22 dicembre 2019, quando le 16enni Gaia von Freymann e Camilla Romagnoli sono state investite e uccise da un’auto, guidata da Pietro Genovese, sul Corso Francia, nei pressi di Ponte Milvio. Tra retroscena, ricostruzioni e nuove testimonianze, tutti i giornali hanno cercato di far luce sul caso, scatenando però anche le reazioni dei genitori delle due vittime. Adesso è l’ex ministro della Pubblica amministrazione (nel governo Lega-M5s) Giulia Bongiorno, avvocato della famiglia di Gaia, a fare un nuovo appello affinché si abbassino i toni sul tragico Incidente di Corso Francia. In un’intervista al Corriere della Sera, Bongiorno ha chiesto ... Leggi la notizia su tpi

MauroCasciari : BASTA con questa copertura assillante sull'incidente di Corso Francia a Roma. BASTA. Il fatto che metà dei giornali… - stanzaselvaggia : Un’altra cosa che non tollero della narrazione dell’incidente di Ponte Milvio è il rimarcare che sia una faccenda d… - mante : Un semplice tragico incidente stradale a Roma trasformato dai media cannibali in una fiera di foto e pettegolezzi. -