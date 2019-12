Il clima cambia e la neve frana. Ci spieghino perché la montagna è diventata più pericolosa (Di lunedì 30 dicembre 2019) Una piccola premessa: quello dello sci è una vera e propria industria, con centinaia di migliaia di addetti che ci lavorano e che quindi sostengono le proprie famiglie. Dirò di più: sciare è una bellissima attività, liberatoria e emozionante, come è emozionante per chi ha bambini vedere i proprio figli cominciare a lanciarsi traballanti sugli scii. Eppure siamo, senza dubbio a un bivio. Ho seguito costantemente i bollettini di guerra di questa stagione di morti principalmente per valanghe. Uno degli ultimi fatti di cronaca ha riguardato la morte di una donna e due bambine, che non stavano fuori pista, anzi, eppure sono state vittime di neve franata all’improvviso. La cosa che mi ha colpito è che l’impianto è stato immediatamente riaperto. The show must go on. Terribile. I climatologi avvertono: con le temperature che aumentano, sciare è sempre più pericoloso. Non è ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

TutteLeNotizie : Il clima cambia e la neve frana. Ci spieghino perché la montagna è diventata più pericolosa - STABILO66907378 : Ma il clima cambia ovunque o solo da noi ? Perche' ho chiesto ad un anziano del souk ,venditore di tessuti , e mi h… - Digicontact : Cambia o non cambia il clima, moriremo tutti comunque ??????? -