Gina Lollobrigida è "fragile" e "confusa", parola di psicologa (Di lunedì 30 dicembre 2019) Gina Lollobrigida non sarebbe più in grado di essere autonoma. A scriverlo è il quotidiano La Verità, raccontando che il mese scorso, la Corte d'appello di Roma aveva respinto il ricorso dell'attrice che non voleva saperne di avere al suo fianco un amministratore di sostegno nominato dal tribunale.La consulente tecnica Paola Cavatorta, incaricata di valutare le condizioni della Lollo, la definisce "fragile" notando che attraverserebbe "momenti di autentico disorientamento spazio temporale per lo più innestati da tematiche persecutorie", alternerebbe sprazzi di lucidità quando ricorda momenti della sua carriera e della sua vita artistica, ad altri in cui appare "confusa".Gina Lollobrigida è "fragile" e "confusa", parola di psicologa 30 dicembre 2019 19:19. Leggi la notizia su blogo

