Esplode la stufa in un appartamento a Senago: crolla un muro, ustionata una ragazza di 20 anni (Di lunedì 30 dicembre 2019) Una donna di 20 anni ha riportato ustioni di secondo grado alle gambe, e altre cinque sono ferite in modo lieve, in seguito all'esplosione di una stufa avvenuta all'interno di un appartamento a Senago, nel Milanese, nella serata di lunedì 30 dicembre. Lo scoppio ha provocato il crollo di un muro divisorio. Sul posto sono accorsi i mezzi del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Leggi la notizia su milano.fanpage

zazoomblog : Senago stufa esplode in un appartamento e fa crollare un muro: feriti e ustionati - #Senago #stufa #esplode… - zazoomnews : Senago stufa esplode in un appartamento e fa crollare un muro: feriti e ustionati - #Senago #stufa #esplode… - imlouisfav : basta per sta sera perché mi esplode una coronaria odio gli et*ro ed il loro cazzo di queerbaiting perenne sono: stufa -