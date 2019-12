Dakar 2020: il percorso e le 12 tappe ai raggi X. Due Marathon potenzialmente decisive nel finale, 5097 km totali di prove speciali (Di lunedì 30 dicembre 2019) Si avvicina giorno dopo giorno il momento tanto atteso della Dakar 2020, primo appuntamento di rilievo dell’anno nel mondo del motorsport. La 42esima edizione della Maratona del Deserto, in programma da domenica 5 a venerdì 17 gennaio, si svolgerà in Arabia Saudita e non più in Sud America con un percorso molto interessante ed impegnativo composto da 12 tappe per un totale di 7856 km da percorrere, dei quali ben 5097 saranno di prove speciali. L’avventura dei 572 piloti iscritti comincerà il 5 gennaio da Jeddah con la prima tappa di 752 km (433 di trasferimento, 319 cronometrati) caratterizzati da vento, dune e rocce che porterà la carovana ad Al Wajh. Martedì 6 spazio al secondo capitolo della Dakar 2020 da Al Wajh a Neom (34 km di trasferimento, 367 di speciale) in una tappa tecnicamente non troppo complessa che rappresenterà un primo vero assaggio per gli equipaggi della ... Leggi la notizia su oasport

