Calendario Equitazione 2020: date, programma e guida di tutti gli eventi (Di lunedì 30 dicembre 2019) Le Olimpiadi di Tokyo per quanto concerne l’Equitazione copriranno per intero praticamente la manifestazione, andandosi a svolgere tra il 25 luglio e l’8 agosto. Si conoscono già, ovviamente, le date del nuovo anno solare riguardo alle World Cup, con il salto ostacoli che tra gennaio e febbraio affronterà altre cinque tappe prima delle Finali di Las Vegas di aprile, che ospiteranno anche le gare del dressage, con il circuito che ha in programma nel 2020 quattro tappe tra fine gennaio e metà marzo. Già note, in largo anticipo riguardo alla scorsa edizione, le date della Nations Cup di salto ostacoli, che conterà sette tappe tra maggio e luglio, con le tradizionali Finali ad inizio ottobre a Barcellona. Calendario Equitazione 2020 Olimpiadi Tokyo 2020 25 luglio-8 agosto World Cup salto ostacoli 9-12 gennaio Basilea (Svizzera) 16-19 gennaio Lipsia (Germania) 23-26 ... Leggi la notizia su oasport

