Barbara D’Urso Instagram | eccitante in bikini bianco a Dubai | «Ma ‘sti buchi che sono?»

Leggi la notizia su urbanpost

(Di lunedì 30 dicembre 2019)D’Urso, popolare conduttrice di Canale 5, dopo aver trascorso qualche giorno a Madrid, in Spagna, per motivi di lavoro di cui ancora non si conoscono troppi dettagli, ora è in vacanza a, perla degli Emirati Arabi Uniti, nota per i negozi di lusso, le strutture ultramoderne e la vivace movida notturna. La presentatrice partenopea si sta divertendo molto nei locali come dimostrano alcune storie caricate sul suo profilo, ma si sta anche godendo qualche istante di relax in spiaggia, come appare evidente guardando uno dei suoi ultimi selfie.D’Ursoin: «Ma ‘stiche?» «Ultimi giorni dell’anno», recita la didascalia di riferimento. Carmelita ha pubblicato qualche ora fa uno scatto bollente, dove appare irresistibile. La sexy conduttrice ha postato una foto che la ritraecon ...

carmelitadurso : Intanto in Italia... “Barbara d’Urso è il personaggio più significativo del decennio” ?????? Grazie al @Corriere e ai… - trash_italiano : Barbara d'Urso è il personaggio televisivo del decennio - FilmNewsItaly : -