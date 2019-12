Avellino, il primo cittadino Festa vieta i botti di Capodanno (Di lunedì 30 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – “Divieto di utilizzo di fuochi di artificio, petardi, mortaretti e artifici esplodenti in genere, su tutto il territorio comunale, dalle ore 21 del 31 dicembre 2019 alle ore 03.00 del 1° gennaio 2020“. E’ quanto riportato dall’ordinanza firmata dal sindaco di Avellino Gianluca Festa che vieta i fuochi d’artificio. I trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa pecunaria che va da 25 euro a 500 euro. CLICCA QUI PER L’ORDINANZA L'articolo Avellino, il primo cittadino Festa vieta i botti di Capodanno proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

fvckafakesmilez : AGOSTO: vado ad un campo giovani ad Avellino. festeggio il mio primo anniversario con il mio ragazzo. assisto ad un… - Briciole_DeS : Per festeggiare un primo compleanno!!! Auguri!!! #cakedesign #sugarart #sugarcake #sugarcraft #cakeart #caketopper… - Orticalab : Termina, per quanto riguarda i circoli del capoluogo, la campagna adesioni al Pd per il 2019: migliorano i numeri a… -