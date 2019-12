Zac Efron in fin di vita | contrae il tifo mentre partecipa a un reality

Leggi la notizia su blogo

(Di domenica 29 dicembre 2019) Brutto spavento per l'attore americano Zac. Idolo degli adolescenti negli anni 2000 e diventato famoso anche in Italia grazie alla trilogia di successo di High School Musical, il giovane prodigio di Hollywood avrebbe rischiato di morire.Impegnato da qualche settimana a questa parte nelle registrazioni di un nuovoper la televisione americana dal titolo Killing Zac, sarebbe stato trasportato d'urgenza in Nuova Zelanda dove sarebbe però arrivato in fin di. Ilshow, che lo vedeva unico protagonista, lo sfidava a sopravvivere in condizioni avverse ad un mese diprettamente nomade in Papua, nella Nuova Guinea. Proprio in quelle circostanze, tuttavia, Zac sarebbe incorso in una gravissima infezione, successivamente riconosciuta come una grave e rara forma di.Zacin fin diila un...

