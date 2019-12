Vince alla lotteria

Leggi la notizia su bigodino

(Di domenica 29 dicembre 2019) Dean Smethurst, un uomo di 32 anni in Inghilterra credeva erroneamente di aver vinto molti soldi, ma in realtà quello che ha vinto è stato un importo insignificante. Nella sua mente passò dpovertàricchezza, e di nuovopovertà in un batter d’occhio. La sua insolita esperienza è iniziata una notte mentre controllava il biglietto dellanel negozio Tesco di Farnworth, dove lavorava. I suoi compagni di squadra erano felici e si congratularono con lui quando disse che aveva vinto. Tutti iniziarono ad applaudirlo. Quando andò allo stabilimento in cui acquistò il biglietto, gli fu detto di andarecompagnia Camelot che gli avrebbe dato il suo premio. “Quando ho parlato con la giovane donna al banco e le ho dato il numero di serie del mio biglietto, è entrata e ha detto: ben fatto, ha vinto … tre salti fortunati”, ha aggiunto ...

