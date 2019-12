Tuttosport: pazza idea Inter di uno scambio Politano-Ghoulam (Di domenica 29 dicembre 2019) Con l’inizio del mercato parte anche il gioco delle carte per rimescolare le squadre e far uscire le formazioni ideali per la seconda parte del campionato. L’edizione odierna di Tuttosport parla di un possibile scambio tra Inter e Napoli per Politano e Ghoulam. Non sarebbe più l’attaccante spagnolo Llorente dunque la moneta di scambio, bensì il terzino sinistro che piace molto a Conte e che sarebbe ideale nel suo 3-5-2 per dare la giusta spinta. “Come esterno mancino – ruolo chiave nel 3-5-2 contiano – l’allenatore vuole un laterale di spinta, non a caso in cima ai suoi pensieri c’era Marcos Alonso, per cui però il Chelsea ha sparato altissimo (discorso simile per Emerson Palmieri, compagno dello spagnolo a Stamford Bridge). Motivo per cui Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno iniziato a valutare le possibili alternative e tra queste ha ... Leggi la notizia su ilnapolista

