Serie B | Benevento da record Bene Crotone e Pordenone | Perugia k o

(Di lunedì 30 dicembre 2019)B, i risultati della diciannovesima giornata: Venezia ed Entella firmano gli ultimi colpi esterni. Poker del. ROMA –B, i risultati della diciannovesima giornata. Il girone di andata del campionato cadetto si è concluso con il dominio del. Settima vittoria consecutiva per i campani che hanno chiuso con tutti i primati possibili. Nell’ultima sfida del 2019 la squadra sannita ha superato 4-0 l’Ascoli, conservando i 12 punti di vantaggio sul. I ramarri hanno vinto di misura contro la Cremonese. Al terzo posto ilche ha rifilato un tris al Trapani. In zona play-off da segnalare il successo dell’Entella nello scontro diretto in casa del Cittadella. Pari del Frosinone a Pisa mentre ilè stato sconfitto in casa dal Venezia. Ha ritrovato il successo lo Spezia con il 2-1 alla Salernitana. 0-0 tra Pescara e ...

