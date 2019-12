Privacy Officer | tutti i corsi per ottenere la certificazione nel 2020

Leggi la notizia su ildenaro

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Firenze, 30 dicembre 2019 – Agenda della formazione Federper il nuovo anno indirizzata alle certificazioni TÜV e IAPP. Pianificate quattro edizioni del Masternelle città di Roma, Reggio Emilia, Milano, e Firenze, e due del Corso di alta formazione per Espertoorganizzato da Wolters Kluwers a Milano e Roma. Anche duepropedeutici per le certificazioni specialistiche nei settori Videosorveglianza e Banche & Finanza, rispettivamente a Bologna e a Milano. Aggiornamento raccomandato con il Corso su Sistemi di Gestionealla luce della nuova Norma ISO/IEC 27701:2019 Con un mercato delle professioni ancora popolato da molti consulenti impreparati o non aggiornati che promettono adeguamenti low-cost al Gdpr, negli ultimi anni il sistema delle certificazioni volontarie nei settori della protezione dei dati si è sempre più diffuso come ...

