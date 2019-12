LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 24-20 | Serie A basket in DIRETTA | primo quarto di

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 29 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA26-20 Schiacciata in contropiede poderosa di Hunter. INIZIATO IL SECONDO PERIODO. 24-20 Contropiedechiuso dalla volata al ferro di Gaines, termina qui il. 22-20 Tiro forzato di Burns che entra. 22-18 Gaines mandato in lunetta non sbaglia. 20-18 Penetrazione vincente di Rodriguez. 20-16 Hunter preciso a cronometro fermo. 18-16 RODRIGUEZ! Secondo canestro da oltre l’arco consecutivo per lo spagnolo. 18-13 1/2 dalla lunetta per Hunter. 17-13 Rodriguez si presenta alla partita con una tripla! 17-10 Canestro con fallo di Gamble che poi segna il libero aggiuntivo. 14-10 Scola colpisce in post basso grazie ad un utilizzo divino del piede perno. 14-8 Gioco da tre punti di Markovic! 11-8 Ancora Teodosic dal palleggio! 2/2 da tre per il serbo. 8-8 Rapida transizione dell’chiusa dall’appoggio di ...

PaoloDiDomizio : RT @DaRonz82: Virtus Bologna vs Olimpia Milano, live su @radiobolognauno #RadioBasketCity #basket - DaRonz82 : Virtus Bologna vs Olimpia Milano, live su @radiobolognauno #RadioBasketCity #basket -