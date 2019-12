Dal morbillo all’obesità | le emergenze salute nel 2019 | alcol | superbatteri | fumo ed

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di domenica 29 dicembre 2019) Sul pianeta ormai 2,3 miliardi di persone sono in sovrappeso o obese, il numero dei fumatori scende a un ritmo basso, l’continua a uccidere 3 milioni di persone l’anno e 50 milioni di anziani convivono con una forma di demenza: questo il ritratto della popolazione globale, alle soglie del secondo decennio del XXI secolo tracciato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), che nel corso delha puntato l’attenzione sulle principalisanitarie, comee malaria. Se molti dei problemi denunciati dall’Oms nell’anno che si sta per chiudere sono legati agli stili di vita, come scorretta alimentazione e mancanza di attività fisica, molti altri riguardano battaglie che hanno segnato un arretramento. Come quella contro il, i cui casi globali sono più che triplicati rispetto al 2018. Anche sul fronte della guerra ...

