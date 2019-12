Da solo a circumnavigare il mondo Giancarlo Pedote verso il Vendée Globe

Leggi la notizia su ilfoglio

(Di domenica 29 dicembre 2019) Adesso scruta l’orizzonte e intravede la più grande sfida della sua carriera da velista. Ma non chiedetegli una rotta precisa, lontano dall’acqua non è mai stata una priorità.ha preso il largo dalla sua Firenze, che un mare non ce l’ha, si è laureato in filosofia con il massimo dei

GianlucaFiori70 : @MenorraPiccicud Qualcosa in più...circumnavigare ogni mm di pelle...Piacersi è basilare...solo cosi puoi intrigare -