Barbados | morto l' uomo in coma in vacanza | gli amici avevano organizzato una colletta per

(Di domenica 29 dicembre 2019) Lavinia Greci I conoscentideciso di autotassarsi per organizzare lo spostamento con un mezzo di soccorso specializzato, ma l'artigiano è deceduto per arresto cardiaco. Ancora da chiarire le cause del suo malore iniziale Qualche giorno fa, alcunie conoscenti si erano attivati con unaper fare in modo che potesse rientrare a casa sua, in Italia, dopo il malore che lo aveva colpito appena atterrato alle, dove era andato incon la famiglia. Ma Cristian Di Marco, l'artigiano di San Giorgio, in provincia di Mantova, ha perso la vita prima di tornare in Italia. Secondo quanto riportato da Il Giorno, l'sarebbe deceduto nella giornata di ieri, a causa di una crisi cardiaca. L'aggravarsi della situazione Di Marco è deceduto mentre si stava organizzando un'aeroambulanza, pagata dalladegli, per trasferirlo in una struttura ...

