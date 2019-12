Leggi la notizia su romadailynews

(Di sabato 28 dicembre 2019) SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE, LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA, TRA VIA TIBURTINA ED IL BIVIO PER LA A24TERAMO. UN ALTRO INCIDENTE, SULLA A12CIVITAVECCHIA, CODE TRA CERVETERI E TORRIMPIETRA, VERSO. CHIUSA DALLE 8 DI QUESTA MATTINA, PER LAVORI STRAORDINARI DI PULITURA, VIA EDMONDO DE AMICIS NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DELLA CAMILLUCCIA E PIAZZALE DELLO STADIO OLIMPICO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. DIVIETO ANCHE SU TUTTO IL PIAZZALE DELLO STADIO OLIMPICO. IL TERMINE DEI LAVORI È PREVISTO PER LE ORE 12.00 IN ZONA ACQUA CETOSA, CHIUSA VIA GIACINTA PEZZANA, PER DISSESTO DEL MANTO STRADALE, DEVIAZIONI SU VIALE DELLA MOSCHEA E VIALE PARIOLI. IN ZONA BOCCEA, PROGRAMMATA PER QUESTA MATTINA UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA GIURECONSULTI, DALLE 11 ALLE 13.30. POSSIBILI DIFFICOLTÀ NELL’AREA CIRCOSTANTE. IN CENTRO È ATTIVA LA NAVETTA BUS MA10 TERMINI CHIGI ...

riotta : Viaggiare in auto a Roma con traffico mai regolato fondo stradale assurdo luci mancanti segnalazione mancante o van… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 28-12-2019 ore 09:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 28-12-2019 ore 09:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -