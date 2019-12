Sulla prescrizione i dem sono troppo remissivi con il M5S | dice Faraone

Leggi la notizia su agi

(Di sabato 28 dicembre 2019) "Spero non sia solo tattica, finora abbiamo registrato troppatà nei confronti delle iniziative del M5S". In un'intervista al Corriere della Sera il senatore Davidedi Italia viva, in tema di, che se "si shakerassero insieme tutte le posizioni dei 5 Stellerevoca delle concessioni, lo scudo penale dell'ex Ilva, l'abolizione dellasenza avere la garanzia di processi con tempi certi ne verrebbe fuori un modello che nulla ha a che fare con lo Stato di diritto". Motivo per cui,, "se non ci dovessero essere novità, se Bonafede continuasse a intestardirsi per avere dei processi che durano una vita, noi saremmo disponibili a votare quei provvedimenti che ci trovano d'accordo". E tirate le somme, se la deve dire tutta, il senatore di Italia viva vicinissimo a Renzi, ammette che in fatto dimolto piu vicino al ...

CarloCalenda : La coalizione dei ripensamenti. @ItaliaViva dopo la manovra chiede di abolire Q100 e modificare RDC per mettere sol… - CarloCalenda : Sulla #prescrizione - come su ILVA, il taglio dei parlamentari, i decreti sicurezza, quota 100, il reddito di citta… - matteorenzi : La norma Bonafede sulla prescrizione è uno scandalo, entrato in vigore solo grazie ai voti di Salvini. Un processo… -