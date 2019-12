SCENARI/ Petrolio, gas e infrastrutture: le mani di Putin sull'asse Damasco-Teheran (Di sabato 28 dicembre 2019) Putin in Siria vuole sfruttare il ritiro Usa per consolidare il ruolo della Russia in Medio Oriente. Per ragioni geopolitiche ed energetiche Leggi la notizia su ilsussidiario

SCENARI Petrolio Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : SCENARI Petrolio