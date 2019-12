Sale su uno scaletto e cade mentre ripara l’antenna | muore 51enne casertano

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 28 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoSan Felice a Cancello (Ce)- Un volo di dieci metri. O giù di lì. Poi il trasporto in ospedale, ma per undi San Felice a Cancello, non c’è stato nulla da fare. Fatale è stato il tentativo di intervenire sull’antenna, evidentemente non funzionante viste anche le proibitive condizioni meteo. L’uomo è salito su unoe si è allungato, poi qualcosa non è andato per il verso giusto, perdendo evidentemente l’equilibrio. Dopo un volo di circa dieci metri, è stato ritrovato da alcuni parenti in una pozza di sangue, completamente in stato confusionale. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari dell’ambulanza del 118 e i carabinieri della stazione locale. Trasportato all’ospedale di Maddaloni, per lui non c’è stato nulla da fare. L'articolosu uno...

