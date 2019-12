Puliamo la Feniglia con Piero Pelù | appuntamento il 4 gennaio con il Comune di Orbetello

Leggi la notizia su tpi

(Di sabato 28 dicembre 2019)laconil 4condi, Legambiente, WWF e Sei Toscana Ildicon Legambiente, WWF e Sei Toscana ha organizzato una pulizia straordinaria della spiaggia dellache si terrà in data 42020 e che vedrà la partecipazione del noto rocker italiano. Nata all’indomani della segnalazione dello stessorelativa ad una massiccia presenza di micro e macro plastiche sul litorale a seguito di una mareggiata, la task force ha come scopo principale la sensibilizzazione nei confronti dei cittadini rispetto alla problematica delle plastiche e più in generale dei rifiuti in mare, oltre naturalmente alla rimozione dei rifiuti spiaggiati. L’con i volontari è alle ore 10.00 nell’area parcheggio (davanti agli ingressi degli stabilimenti balneari La Zonca, Braccio energy ...

Festambiente : ?????? Liberiamo dalla #plastica (e non solo!) la #Feniglia con @PieroPelu! Iscrivetevi ora ?? - Festambiente : ????? Tutti a liberare la spiaggia della #Feniglia dai rifiuti con @PieroPelu! Iscrivetevi ora ??… - annamariamoscar : Orbetello, il 4 gennaio puliamo la spiaggia della Feniglia con Piero Pelù - -