Oroscopo internazionale settimana d’inizio gennaio 2020, Rob Brezsny (Di sabato 28 dicembre 2019) Oroscopo internazionale Rob Brezsny: le previsioni della prima settimana del mese di gennaio 2020 Da internazionale.it, riprendiamo piccole indicazioni sulle previsioni dell’Oroscopo internazionale di Rob Brezsny della settimana di fine dicembre 2019 e di inizio gennaio 2020, per ciascuno dei dodici segni dello zodiaco. L’Oroscopo internazionale settimanale della prima settimana del mese di gennaio 2020 di Rob Brezsny (valido fino a mercoledì 1) dice che i nati sotto il segno dell’Ariete nell’anno che sta per iniziare potrebbero compiere una delle imprese più nobili di sempre, mentre al Toro consiglia di essere più audace nell’esprimere se stesso. La settimana in arrivo aprirà un anno che per i Gemelli potrebbe rivelarsi poeticamente terapeutico, mentre il Cancro farà bene a formulare domande provocatorie. Oroscopo della settimana internazionale di Rob ... Leggi la notizia su lanostratv

