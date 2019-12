Non vedi le cose per come sono | ma per come sei

Leggi la notizia su dilei

(Di sabato 28 dicembre 2019) Quando discutiamo o litighiamo con qualcuno è quasi sempre perché non si vuole capire il punto di vista dell’altra persona. Si ha la presunzione di avere ragione o la convinzione che la nostra idea, il nostro modo di percepire il mondo sia migliore. In realtà stiamo commettendo un grande errore. La verità è che si vedono lepersiamo e non per. Ognuno di noi, con i propri pregi e difetti, esperienze e delusioni, vede la vita e quanto accade in base a particolarità e preferenze. Dialogando si condividono pensieri, idee, mondi con la convinzione che siano uguali, ma non è così e questo genera incomprensioni. Il “colpevole”, se così vogliamo chiamarlo, è il nostro carattere che ci fa vedere lepersiamo. Ogni persona ha la propria opinione ed è validaquella di chiunque altro e deve essere accettata. La realtà, le situazioni, gli eventi, ...

