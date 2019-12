Medico di Partinico indagato per molestie a paziente torna in libertà (Di sabato 28 dicembre 2019) Il cardiologo di Partinico Piero Barranca, indagato per violenza sessuale nei confronti di una paziente, torna in libertà. L’uomo, 63 anni, è stato sottoposto all’interrogatorio di garanzia da parte del gip che ha deciso di rimetterlo in libertà il 26 dicembre scorso. Si trovava agli arresti domiciliari con l’accusa di violenza sessuale. Il Medico di Partinico era assistito dagli avvocati Venera Miccichè e Fabrizio Di Modica. L’azienda sanitaria provinciale lo ha sospeso dall’incarico e questo è bastato ai magistrati per garantire le esigenze cautelari. Il cardiologo è stato denunciato da una donna, una paziente, che avrebbe raccontato di essere stata vittima di moleste nel corso di una visita nella struttura sanitaria di Villa delle Ginestra, a Palermo. La vittima sarebbe una donna diversamente abile. I fatti denunciati sarebbero avvenuti nel mese di ... Leggi la notizia su direttasicilia

