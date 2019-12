Influenza | 247mila persone colpite nella settimana prima di Natale

Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 28 dicembre 2019) Durante laprecedente alsono state circa 247.000 ledanelle sue forme più svariate. Stando ai dati diffusi dall’Istituto Superiore di Sanità, i casi registrati nell’intera stagione in corso sarebbero 1.360.000.nelle vacanze diI dati di Influnet e FluNews Italia, responsabili dei bollettini di sorveglianza epidemiologica, hanno rivelato che le regioni piùsono Valle d’Aosta, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche e Abruzzo. Si nota poi comeche va dal 16 al 22 dicembre, ovvero quella immediatamente precedente al, il numero dei casi diha subito un aumento, cosa che ha portato ad un incremento degli accessi nei Pronto Soccorso. Non sono mancati casi gravi e decessi. Delle 6te ricoverate in terapia intensiva per infezioni ...

MediasetTgcom24 : Influenza, dati Iss: in una settimana 247mila a letto #influenza - marcofiata : Eccomi!!presente -