Gianmarco Onestini e Adara | è già finita | colpo di scena in diretta tv

Leggi la notizia su gossipetv

(Di sabato 28 dicembre 2019)al Gran Hermano Vip con: le ultimissime spiazzano il pubblico spagnolo News su: è nata una coppia, sì o no? Sembrava fosse scoppiato l’amore al Gran Hermano Vip in Spagna, ma pare non sia così. Le ultime news infatti lasciano pensare l’esatto contrario, ma non è ancora detta … L'articolo, è giàdiintv proviene da Gossip e Tv.

GiuseppeOddo9 : RT @somerkeygraham: Sono ancora Rosi, piango ... Sono Rosi Per piacere, va che belli che sono ?? Gianmarco Onestini e Adara Molinero, vi… - somerkeygraham : Sono ancora Rosi, piango ... Sono Rosi Per piacere, va che belli che sono ?? Gianmarco Onestini e Adara Molinero,… - Perkui : #IslasBaleares Michael Terlizzi parla dei rumor che lo vorrebbero gay e fidanzato di Gianmarco Onestini… -