Elisabetta II nomina Olivia Newton-John Lady Commander (Di sabato 28 dicembre 2019) L'attrice e cantante Olivia Newton-John è stata nominata dalla regina d'Inghilterra, Elisabetta II, Lady Commander dell'Impero britannico. L'attrice 71enne è stata decorata per la sua battaglia contro il cancro e per il suo contributo alle arti. Nata a Cambridge, ma emigrata fin da giovane in Australia, Olivia Newton-John ha raggiunto la fama mondiale grazie al film "Grease" intepretato insieme a John Travolta. Leggi la notizia su ilfogliettone

