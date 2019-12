Carpentiere muore dissanguato sotto casa per un colpo sparato all' inguine nella notte

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di sabato 28 dicembre 2019) Valentina Raffa Al vaglio della mobile le immagini delle telecamere presenti in zonadi sangue ieri al quartiere Cep di Palermo dove un residente è mortodopo essere stato raggiunto da und'arma da fuoco all'. Francesco Paolo Lombardino aveva 47 anni, faceva iled era incensurato. L'omicidio, su cui indaga la sezione omicidi della mobile del capoluogo siciliano, diretta da Rodolfo Ruperti, al momento è un giallo. Si pensa a una rissa tra vicini o parenti terminata in tragedia. Mentre gli investigatori hanno sentito i testimoni per cercare di ricostruire gli ultimi attimi di vita dele capire anche chi potesse avercela con lui, un aiuto potrebbe venire dai video registrati dalle telecamere di sicurezza della zona, che potrebbero avere immortalato il momento in cui Lombardino è stato ferito mortalmente. Gli inquirenti ...

