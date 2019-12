Vasco Rossi | a Natale diventa un elfo insieme alla band

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di venerdì 27 dicembre 2019)ci ha tenuto a fare un augurio divertente a tutti i suoi fan di Instagram con il celebre video che ogniritorna sulle bacheche di ogni social, Elf Yourself. Il cantante ha sostituito le figure di elfi ballerini con il suo viso e con quello degli altri membri della, Stef Burns, Alberto Rocchetti, Vince Pastano e Claudio Golinelli., il ritorno a Zocca perScherzi a parte, ildiè stato tradizionalista quest’anno. Zocca, il suo paeseche lo vide nascere 67 anni fa, lo ha visto tornare, come sempre, anche quest’anno dsua famiglia. Lo sanno anche i fan, che fanno delle vere e proprie trasferte natalizie per poterlo incontrare e chiedergli così degli autografi., però, non cerca notorietà, ma semplicemente la tranquillità e il calore familiare, fatto dei tortellini di mamma Novella e delle cene con gli amici ...

