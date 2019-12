Uomini e Donne | Veronica Burchielli cottissima di Alessandro Zarino Su Instagram dice…

Leggi la notizia su trendit

(Di sabato 28 dicembre 2019) Sono certamente la coppia più recente e inaspettata partorita dal programma di Maria De Filippi solo poche settimane fa; stiamo parlando della bellissimae del ex modelloche hanno lasciato, quasi sorprendentemente, mano nella mano lo studio di. Se inizialmente si pensava ad una scelta azzardata, le ultime importanti dichiarazioni rilasciate dallasulle suestories non lasciano sicuramente dubbi sul forte sentimento che già lega i due:è la mia scoperta. Lo osservo in tutte le sue sfaccettature e mi sta insegnando molto senza saperlo… Ha la mia stima.cosa è per me? Sicuramente è una persona importante nella mia vita ed io nel nostro percorso, ci credo molto. L’ex tronista ha risposto così ad alcune delle domande che i fan le pongono ogni giorni sullo stato della sua ...

