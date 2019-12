Stende i panni | cade dal balcone e muore Disgrazia per una giovane mamma 25enne

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Tragedia, questa mattina, nella Città di Sassari dove unadonna è morta precipitando dal. Secondo le prime ricostruzioni, Jaclina Milanovic, 25 anni, stava ritirando iquando a un certo punto – per cause ancora da chiarire – è caduta giù da un’altezza di 10 metri. Laha battuto la testa ed è morta sul colpo: inutili i soccorsi. L’incidente è avvenuto in vicolo Efisio Marini, vicino a Piazza Azuni. L’appartamento situato al quarto piano di vicolo Marini, a Sassari: lastavando i. È morta così Jaclina Milanovic, 25 anni compiuti il 18 dicembre, di origini slave ma nata nel comune sardo. Stavando ial, quando per cause da chiarire è precipitata dal quarto piano: un volo di una decina di metri che non ha dato scampo. Da una prima ricostruzione dei carabinieri, sembra che a causare la tragica morte della, ...

infoitinterno : Tragedia a Sassari: mamma 25enne cade mentre stende i panni e muore - infoitinterno : Stende i panni, ma cade dal balcone: muore una mamma di 25 anni - infoitinterno : Giù dal balcone mentre stende i panni: muore una madre di 25 anni -