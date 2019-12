Si tuffa in piscina per salvare i suoi figli | ma muore assieme a loro Tragedia in Spagna

Leggi la notizia su newnotizie

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Un padre e iduesono annegati in unadella Costa del Sol alla vigilia di Natale. L’uomo è affogato dopo aver tentato disuaa che “aveva perso l’equilibrio ed era finita nella”. Gabriel Diya, 52 anni, e ilo Praise-Emmanuel, 16 anni, sono morti dopo essere saltati in … L'articolo Siinper, mainNewNotizie.it.

maxmonz : RT @lazampa: L’immagine dell’Australia in fiamme: un canguro esausto si tuffa in piscina per rinfrescarsi @fulviocerutti - Robbetta : RT @lazampa: L’immagine dell’Australia in fiamme: un canguro esausto si tuffa in piscina per rinfrescarsi @fulviocerutti - natlusenti : RT @lazampa: L’immagine dell’Australia in fiamme: un canguro esausto si tuffa in piscina per rinfrescarsi @fulviocerutti -